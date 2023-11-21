В Польше увидели угрозу в возможном вступлении Украины в ЕС

Главное: Польша критически оценивает возможное вступление Украины в ЕС. Видят угрозу для сельского хозяйства.

Детали: Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюш высказался по поводу возможного вступления Украины в ЕС. Он узрел в этом угрозу.

Произошло это в Брюсселе во время Совета по сельскому хозяйству и рыболовству, где тот принял участие во встречах с министрами сельского хозяйства стран Вышеградской группы и коалиции пяти прифронтовых стран, на которых обсуждалась перспектива вступления Украины в ЕС.

Чиновник говорит, что такая перспектива является вызовом для сельского хозяйства ЕС.

Министр сообщил: «Это вызовы для сельского хозяйства ЕС. Но прежде всего для нас. Я имею в виду Польшу и прифронтовые страны. Нам нужно поговорить об этом».

Отмечается: «Мы должны искать решения, которые не нанесут вреда европейскому сельскому хозяйству, чтобы вступление Украины в ЕС не нанесло вреда нашим аграриям, польским и другим прифронтовым странам. Мы согласны, обе группы, что эти вопросы важны и что мы должны о них позаботиться».

Кроме этого министры также обсудили транзит украинского зерна через ЕС, заявив, что транзит становится все больше и лучше.

Роберт Телюш сказал: «Это зерно не остается в наших странах. Это хорошее решение. Другие страны ЕС также признают это за кулисами».

Наконец, он также выразил надежду, что ЕС сделает из этого выводы и создаст на своем уровне систему, которая обеспечит попадание украинских товаров туда, куда они шли до войны.

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