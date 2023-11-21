Гепатит А вплотную подобрался к Киеву

Главное: Гепатит А зафиксирован в Киевской области. Случай в Броварах.

Детали: В Броварах (Киевская область) зафиксирован случай заболевания вирусным гепатитом А. Тут заразилась сотрудница Киевского областного спортивного колледжа (Броварского высшего училища физкультуры).

Об этом информировала директор Броварского районного филиала ГУ «Центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» Елены Левченко, которую цитирует «Трибуна-Бровары».

Выяснилось, что женщина заразиться гепатитом А контактно-бытовым путем, так как возможность заражения через продукты питания и воду исключили.

Сейчас в данном учебном заведении продолжаются противоэпидемические мероприятия - сам колледж на карантине.

Также была выявлена группа риска из 84 человек, которые находились в контакте с больной.

Теперь, согласно рекомендациям Минздрава, дети будут находиться под контролем в течение 35 дней с момента выявления случая заболевания.

Кроме этого проведут необходимые лабораторные биохимические анализы.

Оказалось, что четверо детей из контактной группы риска находятся в больнице, но у них диагностировал коронавирус и ОРВИ, а подозрения на гепатит А пока нет.

Уточняется, что вакцины от вирусного гепатита А сейчас есть только в Винницкой области.

В то же время, как сказала начальник отдела здравоохранения Нина Хорошаева, сейчас идет формирование выездной бригады медиков: в ее состав войдет медсестра, которая возьмет образцы крови у контактных лиц.

По результатам анализов крови на печеночные пробы, медики смогут сделать дальнейшие выводы и планировать противоэпидемические меры, добавила она

Говорится о том, что для проведения подобных мероприятий нужно получить согласие родителей или тренера.

До этого гепатит А зафиксировали в Тернопольской, Волынской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Закарпатской областях.

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