Главное: Раскрыт секрет женщины, которая изображена на обложке The Economist с ребусом-пророчеством на 2024 год. Речь идет о фаворитке президентских выборов в Мексике, которую зовут Клаудия Шейнбаум.

Детали: Многие в сети ломали голову, что за женщина изображена над Зеленским на обложке ежегодника The Economist (которую некоторые люди считают неким тайным посланием элит на будущее).

Звучали версии, что это Камала Харрис, будущий генсек НАТО, Елена Зеленская, и даже Юлия Тимошенко.

Хотя в самом журнале указано, что речь идет о фаворитке президентских выборов в Мексике Клаудии Шейнбаум, которая может стать первой в истории женщиной-президентом страны.

Как пишет Лехаим , в случае избрания Клаудия Шейнбаум пополнит ряды немногих евреев за пределами Израиля, которые были избраны на высший пост в своем государстве, в том числе Джанет Джаган из Гайаны, Рикардо Мадуро из Гондураса, Педро Пабло Кучински из Перу и Владимир Зеленский из Украины.

Клаудия Шейнбаум также может стать первым евреем в истории, который возглавит страну с населением более чем 50 млн человек.