Озвучена цель визита Остина в Киев

Главное: В Пентагоне назвали цель визита Остина в Киев. Он подчеркнет приверженность США оказанию помощи в сфере безопасности, необходимой для защиты от российской агрессии, а также обсудит долгосрочное видение будущего Вооруженных сил Украины.

Детали: Во время визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин проведет переговоры на высоком уровне с украинским руководством. Стороны обсудят партнерство между странами и военную помощь ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Как сообщается, обсуждения будут сосредоточены на дальнейшем укреплении стратегического партнерства между США и Украиной, включая обеспечение украинской армии необходимыми боевыми возможностями как на зимний период, так и для защиты своей страны от будущих российских угроз.



В Пентагоне также отмечают, что во время визита Остин подчеркнет приверженность США оказанию помощи в сфере безопасности, необходимой для защиты от российской агрессии, а также обсудит долгосрочное видение будущего Вооруженных сил Украины.

Позже на этой неделе Остин виртуально из Пентагона проведет 17-е заседание Контактной группы по обороне Украины. Во встрече, как ожидается, примут участие около 50 стран.

В тему: В Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин.