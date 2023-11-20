Япония выделит крупную сумму на экономическое восстановление Украины

Главное: Япония продолжает помогать Украине. Выделит 160 миллионов евро.

Детали: Украина получит от Японии очередную помощь во время войны. Об этом поведал премьер-министр нашей страны Денис Шмыгаль.

Произошло это по результатам встречи с государственным министром иностранных дел Японии Кийото Цуджи, государственным министром экономики, торговли и промышленности Кадзучика Ивата и представителями японского бизнеса.

Ожидается, что Япония предоставит Украине 160 миллионов евро для поддержки проектов экономического восстановления.

Глава правительства поведал: «Озвучил наши приоритеты быстрого восстановления: энергетика, жилье, критическая инфраструктура, гуманитарное разминирование и поддержка бизнеса. Благодарен японской делегации за сегодняшнюю миссию, которая будет способствовать дальнейшему привлечению японских компаний к восстановлению».

Подчеркивается, что наша страна заинтересована в создании совместных предприятий, особенно в перерабатывающей промышленности.

Было сказано: «Для нас важно сотрудничество в сферах АПК, металлообработки, машиностроения, критического сырья и ИТ. Опыт Японии в послевоенном восстановлении может пригодиться для экономического восстановления Украины».

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