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Новости > Как понять что у тебя подагра?

Как понять что у тебя подагра?

Агата Кловская
19.11.23 20:45
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Как понять что у тебя подагра?

Подагра — это форма воспалительного артрита, вызванная повышенным уровнем мочевой кислоты в организме. Хотя она может затронуть кого угодно, чаще всего подагра влияет на мужчин старше 40 лет и женщин после менопаузы. Раннее распознавание симптомов подагры играет ключевую роль в эффективном управлении этим заболеванием. Вот несколько признаков, которые помогут понять что у тебя подагра.

Острые боли в суставах

Один из характерных симптомов подагры — острые приступы боли в суставах, чаще всего в большом пальце ноги. Боль может быть настолько интенсивной, что даже легкое касание вызывает дискомфорт. Обратите внимание на повышенную чувствительность и красноту в области пораженного сустава.

Отечность и краснота суставов

Суставы, пораженные подагрой, могут воспаляться и опухать. Кожа вокруг сустава становится красной и горячей на ощупь. Эти признаки могут появиться внезапно и могут сопровождаться ощущением пульсации в области пораженного сустава.

Повышенный уровень мочевой кислоты

Лабораторные анализы могут выявить повышенный уровень мочевой кислоты в крови, что является основным фактором развития подагры. Это происходит, когда организм не может полностью метаболизировать пурин — вещества, которое преобразуется в мочевую кислоту.

Жжение и зуд в области суставов

Некоторые люди с подагрой могут испытывать жжение и зуд вокруг пораженных суставов. Эти ощущения могут усиливаться во время приступа заболевания.

Боли в пояснице и почечные проблемы

В случае продолжительного игнорирования подагры, мочевая кислота может оседать в почках, вызывая образование кристаллов. Это может привести к болям в пояснице и болям в области почек.

Если у вас есть подозрения на подагру, важно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Врач может предложить лекарства, направленные на снижение уровня мочевой кислоты, а также облегчение симптомов боли и воспаления.

Запомните, что раннее выявление и правильное управление подагрой могут существенно улучшить качество вашей жизни и предотвратить развитие осложнений. Не откладывайте визит к врачу, если у вас есть подозрения на это заболевание.

Тэги: подагра

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