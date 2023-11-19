В доме Гитлера нашли кости и зубы животных

Главное: В доме Адольфа Гитлера в Браунау-ам-Инн нашли кости и зубы животных. Они могут представлять научный интерес.

Детали: Археологи нашли кости и зубы различных животных в доме Гитлера в городе Браунау-ам-Инн. В здании в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором родился лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, начали проводить археологические исследования.

Изыскания проводятся в ходе ремонтных работ по реконструкции дома. Специалисты нашли черепки посуды, а также кости и зубы животных, которые могут представлять научный интерес.

Сообщалось, что строительные работы по переоборудованию дома начнутся осенью 2023 года. Предполагается, что в здании разместятся полицейский участок и районное управление полиции. Также будут созданы филиал Академии безопасности и учебные помещения. Ремонт продлится до 2025-го, а еще через год в доме начнут проводить семинары для полицейских по правам человека.