Cassie против P.Diddy: певица Кассандра Вентура обвинила репера Шона Комбса в изнасилованиях

Главное: Известного рэпера P.Diddy обвинила в жестоком обращении и изнасилованиях его бывшая девушка, тоже певица Cassie.

Детали: Иск с обвинением в изнасиловании к рэперу Шону Комбсу (P.Diddy) подала его бывшая девушка Кассандра Вентура (RnB-исполнительница Cassie). Она заявила, что Шон Комбс издевался над ней более 10 лет.

Шон Комбс (P.Diddy) и Кассандра Вентура (Cassie) познакомились в 2005 году, когда Вентуре было 19 лет, а Комбсу — 37.

Согласно иску Кассандры Вентуры, Шон Комбс «заманил ее в наркотический образ жизни», в том числе заставлял заниматься сексом с другими мужчинами, жестоко избивал и насиловал. Они расстались в 2018 году.

Представители P.Diddy отвергают обвинения как «оскорбительные и возмутительные» и утверждают, что они появились после отказа в компенсации в $30 млн.

Адвокат Кассандры Вентуры утверждает, что ей предлагали восьмизначную сумму за молчание.