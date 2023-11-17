Резонансное ДТП во Львове: полицейские насмерть сбили пешехода

Главное: Во Львове произошло громкое ДТП. Экипаж патрульной полиции насмерть сбил пешехода.

Детали: Утром пятницы, 17 ноября, на улице Яворницкого во Львове произошло резонансное ДТП. О нем поведали местные правоохранители.

Сообщается, что экипаж патрульной полиции сбил пешехода.

Человека доставили с места аварии в больницу, однако он, увы, не выжил.

Известно, что причастных к ДТП правоохранителей отстранили от выполнения служебных обязанностей. Сейчас они предоставляют необходимые показания.

Продолжается следствие.

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