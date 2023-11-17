Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Столтенберг сказал, будут ли США поддерживать Украину дальше

Столтенберг сказал, будут ли США поддерживать Украину дальше

Агата Кловская
17.11.23 10:18
122
Столтенберг сказал, будут ли США поддерживать Украину дальше

Главное: Йенс Столтенберг уверен, что США и дальше продолжат оказывать поддержку Украине. Победа президента Российской Федерации Владимира Путина станет трагедией не только для украинцев, считает глава НАТО.

Детали: Соединенные Штаты Америки продолжат помогать Украине, поэтому это в их интересах. Об этом в четверг, 16 ноября заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что на Вильнюсском саммите союзники взяли на себя ряд обязательств по поддержке Украины и должны их выполнять.

«Все главы государств и правительств, все союзники по НАТО пообещали поддержать Украину не только потому, что победа президента Путина станет трагедией для украинцев, но и потому, что это будет для нас опасно», — сказал генсек.

Столтенберг отметил, что в интересах национальной безопасности всех союзников по НАТО, в том числе Соединенных Штатов, не допустить победы российского диктатора Владимира Путина в Украине.

«И потому я уверен, что США продолжат оказывать поддержку Украине», — сказал Столтенберг.

Глава НАТО отметил позицию Германии, которая заявила об увеличении поддержки Украины, и указал, что другие союзники также увеличат свою помощь Киеву.

Он добавил, что «если авторитарные лидеры станут безнаказанно использовать военную силу, нарушать международное право, нападать на другие страны и при этом получать то, что хотят, мир станет более опасным, а НАТО более уязвимым».

В тему: Стало известно, сколько украинских военных подготовили в НАТО.

Тэги: США, Украина, НАТО, поддержка, Йенс Столтенберг

Комментарии

Статьи

17.11.23 09:31

Не трейдер, а мародер? История компании «DD grain»

Автор: Влад Сушко, для «Фраза»

Дайджест

Ахметов попал в новый скандал с кипрскими офшорами
15.11.23 09:47

Ахметов попал в новый скандал с кипрскими офшорами

Автор: Александр Панько

Все новости
Главное
Популярное
17.11.23 11:27

На Запорожской АЭС может произойти ядерная авария

17.11.23 11:17

Резонансное ДТП во Львове: полицейские насмерть сбили пешехода

17.11.23 10:51

В Крыму сообщают о взрывах: оккупанты подняли вертолеты

17.11.23 10:49

Назначен ведущий Оскара-2024 – им стал комик

17.11.23 10:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 316 760 солдат

17.11.23 09:54

Украинские морпехи подтвердили успехи на левом берегу Днепра на Херсонщине

17.11.23 09:27

Официально объявлена новая дата чемпионского боя между Усиком и Фьюри

16.11.23 20:58

Crispr: одобрен первый в мире препарат для редактирования генов

16.11.23 16:52

Гепатит А добрался еще до одной области

17.11.23 10:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 316 760 солдат

17.11.23 09:54

Украинские морпехи подтвердили успехи на левом берегу Днепра на Херсонщине

17.11.23 09:27

Официально объявлена новая дата чемпионского боя между Усиком и Фьюри

16.11.23 16:52

Гепатит А добрался еще до одной области

16.11.23 13:51

Украина наладила серийное производство аналогов иранских «мопедов»

16.11.23 13:24

Стало известно, сколько ракет накопили оккупанты в Крыму для энергетического террора

16.11.23 12:25

Си Цзиньпин пообещал Байдену не нападать на Тайвань в ближайшие годы, — СМИ

16.11.23 11:23

Байден рассказал, о чем договорился с Си

16.11.23 09:58

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 315 620 солдат

15.11.23 13:43

В ВСУ анонсируют «крупные успехи» на южном направлении

10.11.23 13:53

Война в Украине закончится очень внезапно, — Ермак

13.11.23 12:50

В Минздраве рассказали, сколько штаммов коронавируса фиксируют в Украине и где заболеваемость выше

14.11.23 09:53

Шевченко увидел серьезную опасность для Украины с началом наземной операции в Секторе Газа

10.11.23 16:16

Зеленский одобрил новые сроки военного положения

11.11.23 18:16

Китай скупает золото: готовится к войне или обвалу валют

10.11.23 14:04

Орбан заявляет, что Украина была готова подписать мирный договор с Россией еще в начале войны, но вмешались США

10.11.23 15:27

Украина получит еще один комплекс ПВО Patriot

10.11.23 13:28

В одной из областей Украины продолжает свирепствовать гепатит А

10.11.23 11:30

Названо удивительное свойство капусты

10.11.23 15:39

В ВОЗ рассказали, как Израиль бомбит медицинские объекты на палестинских территориях

Фото и Видео
В Крыму сообщают о взрывах: оккупанты подняли вертолеты
В Крыму сообщают о взрывах: оккупанты подняли вертолеты
В Крыму сообщают о взрывах: оккупанты подняли вертолеты
В Крыму сообщают о взрывах: оккупанты подняли вертолеты
Crispr: одобрен первый в мире препарат для редактирования генов
Crispr: одобрен первый в мире препарат для редактирования генов
Появилось видео, как в Колумбии молодую девушку убила молния
Появилось видео, как в Колумбии молодую девушку убила молния
Появилось видео, как на Эрдогана напала пчела
Появилось видео, как на Эрдогана напала пчела
В Турции поезд метро устроил громкое ДТП
В Турции поезд метро устроил громкое ДТП
Появилось видео эпичного пожара на угольном предприятии в Китае – погибли десятки людей
Появилось видео эпичного пожара на угольном предприятии в Китае – погибли десятки людей
Xiaomi SU7: первый электромобиль известной китайской фирмы начнет продаваться в 2024 году
Xiaomi SU7: первый электромобиль известной китайской фирмы начнет продаваться в 2024 году
Майя Коноваленко (Нэнси Эйс): порномодель собралась в президенты Украины
Майя Коноваленко (Нэнси Эйс): порномодель собралась в президенты Украины
Представлен официальный мяч Евро-2024
Представлен официальный мяч Евро-2024
На Львовщине несовершеннолетний мотоциклист сбил женщину и двоих детей
На Львовщине несовершеннолетний мотоциклист сбил женщину и двоих детей
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.