Столтенберг сказал, будут ли США поддерживать Украину дальше

Главное: Йенс Столтенберг уверен, что США и дальше продолжат оказывать поддержку Украине. Победа президента Российской Федерации Владимира Путина станет трагедией не только для украинцев, считает глава НАТО.

Детали: Соединенные Штаты Америки продолжат помогать Украине, поэтому это в их интересах. Об этом в четверг, 16 ноября заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что на Вильнюсском саммите союзники взяли на себя ряд обязательств по поддержке Украины и должны их выполнять.

«Все главы государств и правительств, все союзники по НАТО пообещали поддержать Украину не только потому, что победа президента Путина станет трагедией для украинцев, но и потому, что это будет для нас опасно», — сказал генсек.

Столтенберг отметил, что в интересах национальной безопасности всех союзников по НАТО, в том числе Соединенных Штатов, не допустить победы российского диктатора Владимира Путина в Украине.

«И потому я уверен, что США продолжат оказывать поддержку Украине», — сказал Столтенберг.

Глава НАТО отметил позицию Германии, которая заявила об увеличении поддержки Украины, и указал, что другие союзники также увеличат свою помощь Киеву.

Он добавил, что «если авторитарные лидеры станут безнаказанно использовать военную силу, нарушать международное право, нападать на другие страны и при этом получать то, что хотят, мир станет более опасным, а НАТО более уязвимым».

В тему: Стало известно, сколько украинских военных подготовили в НАТО.