Украинские морпехи подтвердили успехи на левом берегу Днепра на Херсонщине

Главное: Украинским морским пехотинцам во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны удалось закрепиться на нескольких плацдармах левого берега Днепра Херсонской области. Эту информацию подтвердили в пресс-службе подразделений.

Детали: Силы обороны закрепились на нескольких плацдармах на левом берегу Днепра Херсонской области. Эту информацию подтвердила пресс-служба Морской пехоты.

«В результате заранее спланированных мер по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Благодаря мужеству и профессиональности украинским морским пехотинцам во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны удалось закрепиться на нескольких плацдармах», — уверяют морские пехотинцы.

Сообщается, что во время боев на левобережье российские оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике.

«С начала проведения указанных мероприятий враг потерял: личного состава — 1216 убитыми и 2217 ранеными, 24 танка, 89 артиллерийских систем и минометов, 135 единиц разнообразной автомобильной техники, 48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП, 9 плавсредств, 15 единиц специальной техники, 4 командных пункта, 29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных. Кроме того, сводным подразделением РЭБ морской пехоты было нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня», — говорится в сообщении.

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