Гепатит А добрался еще до одной области

Главное: На Волыни выявлен случай заболевания гепатитом А. В очаге заболевания проведено эпидисследование, контактные лица прошли обследование, и заболевание у них не обнаружено.

Детали: В Луцкой общине Волынской области в ноябре зарегистрировали случай вирусного гепатита А, больной человек госпитализирован. Об этом сообщил Волынский областной центр контроля и профилактики болезней.

«В ноябре на Волыни зарегистрировали случай вирусного гепатита А. Заболел взрослый человек из Луцкой общины», — говорится в сообщении.

Как сообщают специалисты, в очаге заболевания проведено эпидисследование, контактные лица прошли обследование, и заболевание у них не обнаружено.

В целом, по данным ЦКПБ, за 10 месяцев этого года в области зарегистрировано 13 случаев вирусного гепатита А, в том числе два — среди детей. За такой же период 2022 года было 32 случая болезни (15 — среди детей).

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