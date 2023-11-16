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Новости > В Минздраве отрицают вспышку скарлатины в Киеве

В Минздраве отрицают вспышку скарлатины в Киеве

Агата Кловская
16.11.23 15:53
143
В Минздраве отрицают вспышку скарлатины в Киеве

Главное: В Минздраве высказались о выявленных случаях скарлатины в Киеве. Единичные случаи были зарегистрированы в разных группах и классах и не менее характерны в среде заболеваний, которые ежегодно регистрируются на территории страны, утверждают в министерстве.

Детали: В Министерстве здравоохранения отрицают вспышку скарлатины в Киеве: недавние единичные случаи не связаны между собой, а общее количество случаев болезни в этом году значительно меньше, чем в предыдущие годы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В общей сложности за 10 месяцев этого года в столице было зарегистрировано 375 случаев скарлатины. Из них 372 случая — среди детей до 17 лет. Больше всего — среди детей, посещающих дошкольные и общеобразовательные учебные заведения. Единичные случаи были зарегистрированы в разных группах и классах и являются характерными среди заболеваний, которые ежегодно регистрируются на территории страны», — говорится в сообщении.

Сообщается, что противоэпидемические мероприятия в школах ужесточены, а специалисты центра контроля и профилактики болезней провели эпидисследование случаев заболевания.

«Динамика заболевания не указывает на вспышку. Например, в 2019 году в столице было зафиксировано 1996 случаев скарлатины. В 2020 году — 656 случаев. В странах с умеренно холодным и влажным климатом, как в Украине, случаи заболевания в основном регистрируют осенью и зимой», — добавляют в министерстве.

В тему: В Киеве зафиксированы случаи заболевания скарлатиной среди школьников.

Тэги: Киев, Министерство здравоохранения Украины, общество, здоровье, скарлатина

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