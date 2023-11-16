Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили Украину

Главное: Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили войну в Украине. Китай по-прежнему «предан содействию переговорам ради мира и деэскалации», отметила Мао Нин.

Детали: Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили вопрос Украины во время встречи. Об этом сказала спикер МИД КНР Мао Нин, сообщается на сайте ведомства в четверг, 16 ноября.

Она подтвердила информацию о том, что Байден и Си поднимали вопрос войны на территории Украины и войны между Израилем и ХАМАС.

«Действительно, оба президента обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, которые вызывают всеобщую обеспокоенность, включая „кризисную ситуацию в Украине“ (война России против Украины) и палестино-израильский инцидент (война между ХАМАС и Израилем). Позиция Китая по обоим вопросам является четкой и последовательной. Мы стоим на стороне равенства и справедливости, остаемся привержеными содействию переговоров ради мира и деэскалации», — заявила спикер МИД.

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