Ученые поведали, чем полезен кофе

Главное: Ученые рассказали о пользе кофе. Может эффективно предотвращать синдром раздраженного кишечника.

Детали: Специалисты из Национального университета Сингапура поведали о пользе кофе. Появились данные их работы.

Ученые говорят, что данный напиток способен эффективно предотвращать синдром раздраженного кишечника.

Поясняется, что это расстройство желудочно-кишечного тракта, характеризующееся болью, дискомфортом в животе, а также нарушением стула при отсутствии органической патологии.

Отчет экспертов был основан на результатах восьми предыдущих исследований на тему влияния кофе на желудочно-кишечный тракт, в которых приняли участие примерно 430 тысяч человек.

Оказалось, что люди, которые употребляли кофе, были менее склонны к развитию болезни, чем те, кто его не пил.

Отмечается, что корреляции между частотой употребления кофе (и его количеством) и интенсивностью терапевтического действия не существует.

Информируется, что это значит, что даже одна чашка этого напитка в день может снять боль в животе и нормализовать стул.

Впрочем, по их словам, чтобы понять, чем обусловлено положительное воздействие, необходимы дополнительные исследования.

В тему: Ученые рассказали, чем чревато употребление кофе натощак.