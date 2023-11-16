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Новости > У россиян процветает дезертирство на левом берегу Днепра, — Гуменюк

У россиян процветает дезертирство на левом берегу Днепра, — Гуменюк

Агата Кловская
16.11.23 14:59
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У россиян процветает дезертирство на левом берегу Днепра, — Гуменюк

Главное: В Херсонской области у россиян процветает дезертирство на левом берегу Днепра. ВСУ раскрыли подробности.

Детали: Российские военные пытаются сбежать с левобережья Херсонской области. Но пока это единичные случаи, поскольку их пытаются удержать на позициях. Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«У них (россиян) процветает дезертирство (на левом берегу Херсонской области). Это морально-психологический дух оккупационного войска. Они действительно пытаются выискивать способы оттуда убраться, но это единичные случаи, которые удаются некоторым», — рассказала Гуменюк.

По ее словам, основное внимание вражеского войска сейчас сосредоточено на том, чтобы удержать подразделения на тех позициях, которые определены военным командованием.

Гуменюк уточнила, что подразделения россиян, которые уже разобрались с ландшафтом, пытаются постепенно оттягиваться назад.

«Они чувствуют, как им припекает и со стороны самого Днепра, и со стороны Запорожского направления, где есть активность наших сил обороны. И в таком случае им приходится проводить подворовые обходы не только в поисках местных жителей, а и в поисках своих, чтобы вернуть их в подразделения», — рассказала спикер.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 315 620 солдат.

Тэги: Россия, Днепр, военные, Херсонская область, дезертирство, оккупанты

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