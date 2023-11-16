Украина наладила серийное производство аналогов иранских «мопедов»

Главное: Министр по стратегическим отраслям промышленности назвал объемы производства аналога «шахедов». Эти беспилотники начали производить на одном из государственных заводов, отметил Александр Камышин.

Детали: Украина действительно наладила серийное производство отечественного аналога иранских дронов типа Shahed 131/136. За месяц таких БПЛА производят десятки. Об этом сказал министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, сообщает Форбс Украина в четверг, 16 ноября.

По его словам, оборонная сфера вносит важный вклад в экономику Украины. А в будущем она должна стать главным сектором экономики государства.

«Начиная с того, что называют „украинским шахедом“, мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас (производим) десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры», — сказал министр.

Он отметил, что кратное увеличение производства не удовлетворяет правительство: «Нас удовлетворяет десятикратный рост и больше. У нас по многим направлениям такой рост».

Камышин подчеркнул, что сейчас речь не идет об интеграции Укроборонпрома с бизнесом. Но один из государственных заводов помогает небольшим частным компаниям, которые производят дроны.

«В этом плане „украинский шахед“ появился именно на государственном заводе», — подчеркнул министр.

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