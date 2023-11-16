Стало известно, сколько ракет накопили оккупанты в Крыму для энергетического террора

Главное: По словам Натальи Гуменюк, Россия разместила в Крыму 800 ракет. Она объяснила, что этот запас нужен стране-агрессору для энергетического террора Украины зимой.

Детали: Российские военные преступники сосредоточили более 800 ракет в оккупированном Крыму для осуществления энергетического террора в Украине зимой. Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

«Мы говорили о том, что опираемся на данные Главного управления разведки. Знаем, что на Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса, в частности, ракеты типа „Калибр“ как раз там сосредоточены, ракеты типа Оникс также запускаются с Крымского полуострова. Потенциал враг накапливает — это очевидно», — отметила она.

Ракеты воздушного базирования рассредоточены в местах, где их можно загружать в самолеты, объяснила чиновница.

«Мы говорим о готовности более 800 ракет в общем количестве к использованию врагом для этапа энергетического террора», — резюмировала Гуменюк.

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