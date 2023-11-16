Стало известно, в каких банках и сколько денег хранят украинцы

Главное: Украинцы хранят в банках более триллиона гривен. Составлен рейтинг финансовых учреждений.

Детали: Как сообщает НБУ, на 1 октября украинцы хранят в 63 банках 1 триллион 4 миллиарда 200 миллионов гривен. Составлен рейтинг финансовых учреждений с самыми большими вкладами.

Как передает РБК-Украина, лидер – государственный «ПриватБанк» (362,5 миллиардов гривен).

Далее в списке идут также государственный «Ощадбанк» ( 179,5 миллиардов гривен) и частный «Универсал Банк» (56,1 миллиарда гривен).

Также в топе находятся банк иностранной банковской группы «Райффайзен Банк» (55,6 миллиарда гривен), частный ПУМБ (44,4 миллиарда гривен) и национализированный «Сенс Банк», бывший «Альфа-Банк» (44,3 миллиарда гривен).

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