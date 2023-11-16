Молодая пьяная девушка устроила жуткое ДТП в Киеве – есть жертвы

Главное: В Киеве произошло смертельное ДТП. Его жертвами стали два человека.

Детали: Вечером вторника, 14 ноября, в Киеве произошло смертельное ДТП. О нем поведала местная полиция.

Авария случилась в Голосеевском районе.

Задержана двадцатилетняя девушка, которую обвиняют в трагедии.

Сообщается, что столкнулись машины Toyota и Audi.

В результате ЧП погибли 40-летний водитель и 39-летний пассажир Toyota.

При этом водитель Audi сперва скрылась с места происшествия.

Правоохранители говорят, что для установления ее местонахождения и задержания на территории города были ориентированы все наряды полиции.

Во время проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали вторую участницу происшествия, и выяснили детали правонарушения.

Выяснилось, что за некоторое время до аварии знакомый женщины позволил ей прокатиться на автомобиле несмотря на то, что она находилась в нетрезвом состоянии.

Оказалось, что после аварии мужчина и женщина скрылись с места происшествия.

Кроме этого в минувшем июне суд лишил девушку права управления транспортными средствами из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В МВД говорят, что фигуранткой оказалась двадцатилетняя местная жительница. Следователи задержали ее в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У нее отобран биологический материал с целью установления возможной степени опьянения. Ей сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения», а также ч. 1 ст. 382 «Невыполнение судебного решения». Теперь девушке светит лишение свободы сроком до двенадцати лет.

Кроме этого 34-летнему мужчине было сообщено о по ст. 287 «Допуск к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения». Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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