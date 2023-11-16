В ООН заявили, что у Израиля отсутствует уважение к человеческой жизни в Секторе Газа

Главное: В ООН вновь критикуют Израиль. Говорят об отсутствии уважения к человеческой жизни в Секторе Газа.

Детали: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с резкой критикой Израиля из-за агрессии в Секторе Газа. Произошло это по итогам его пятидневного визита на Ближний Восток.

Чиновник сказал: «Очевидно, что с обеих сторон некоторые рассматривают убийство гражданских лиц либо как приемлемый сопутствующий ущерб, либо как преднамеренное и полезное оружие войны».

Он добавил: «Это гуманитарная катастрофа и катастрофа в области прав человека. Это представляет собой разрушение самого элементарного уважения к гуманным ценностям. Убийство стольких гражданских лиц нельзя списывать со счетов как сопутствующий ущерб. Только не в кибуце. Только не в лагере беженцев. И не в больнице».

По его словам, гибель столь большого числа детей может послужить только экстремизму, который будет продолжать передаваться из поколения в поколение.

Стоит напомнить, что на минувшей неделе Фолькер Тюрк попросил доступ на оккупированные палестинские территории и в Сектора Газа, но Израиль визу не дал.

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