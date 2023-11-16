В Украине могут открыть аэропорт для гражданских полетов

Главное: Украинские власти уже работают над открытием для гражданских полетов одного из аэродромов. Однако есть условие.

Детали: Глава Офиса президента Андрей Ермак не исключил, что в Украине откроют один из аэропортов для гражданских полетов еще до завершения войны. Об этом он сказал во время выступления в Институте Хадсона в рамках визита в США.

При этом Ермак отметил, что это возможно при значительном усилении противовоздушной обороны и защиты украинского неба.

«Усиление ПВО станет залогом восстановления. Для восстановления Украины нужен надежный зонтик. В частности, его усиление позволит нам снова открыть один из аэропортов Украины. Мы уже работаем над этим с нашими партнерами. Это признак того, что близится переломный момент в войне», — сказал он.

По словам Ермака, будущий год станет решающим в этом отношении, однако конкретных сроков глава ОПУ не назвал.

В тему: Стало известно, когда Украина планирует открыть свое воздушное пространство.