Главное: Илон Маск обманул Палестину. Так и не предоставил услуги спутниковой связи Сектору Газа.

Детали: Американский миллиардер Илон Маск обманул палестинцев. Об этом поведал министр связи страны, которого цитируют российские СМИ.

Чиновник сказал, что бизнесмен так и не предоставил Сектору Газа услуги спутниковой связи.

После начала израильской агрессии миллиардер заверял, что Starlink будут предоставлены международно-признанным организациям, оказывающим тут помощь.

Впрочем, позже толстосум заявил, что ни один терминал спутниковой связи сети не попытался осуществить подключение из Сектора Газа.

Представитель Палестины отметил: «На сегодняшний день ничего не поступило, ни от Илона Маска, ни от международных организаций по оказанию помощи. Отказ от предоставления услуг спутниковой связи произошел после угроз со стороны Израиля».

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