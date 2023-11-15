Кабмин увеличил стоимость «блатных» номеров на авто

Главное: Стоимость отдельных платных номерных знаков подорожала. Вместе с тем, учитывая низкий спрос, существенно снизили стоимость платных номерных знаков с цифрой 6.

Детали: Правительство приняло изменения в два постановления, которыми актуализировало стоимость платных номерных знаков. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

Для платных номерных знаков на определенные цифровые комбинации для мопедов, прицепов, мотоциклов установили единую стоимость - 2000 грн.

Также изменили стоимость отдельных платных номерных знаков:

- 0001, 0007 и 7777 - 80 000 грн;

- четыре одинаковые цифры (кроме 6666 и 7777) - 50 000 грн;

- последовательные комбинации цифр от 0002 до 0005, 0008 и 0009 - 50 000 грн;

- двух последовательных пар одинаковых цифр - 15 000 грн;

- из последовательных цифр 0123 и 1234 - 15 000 грн;

- начинаются с двух нулей, а следующие цифры не одинаковы - 10 000 грн.

Кроме того, учитывая низкий спрос, существенно снизили стоимость платных номерных знаков с цифрой 6, а именно:

- цифр 0006 и 6666 - 10 000 грн;

- из четырех цифр - двух последовательных пар одинаковых цифр, одна из которых 66 - 4000 грн;

- из четырех цифр, три из которых 6 и расположены подряд - 4000 грн.

Обновленная стоимость платных номерных знаков указана без учета НДС и касается автомобилей и автобусов.

Замглавы МВД напомнил, что платные цифровые комбинации номерных знаков выдаются исключительно по желанию лиц. В то же время большинство номерных знаков (цифровых комбинаций) являются бесплатными.

По его словам, стоимость платных номерных знаков была пересмотрена после введения опции онлайн выбора и бронирования номерных знаков через Электронный кабинет водителя. Менее чем за четыре месяца от внедрения этой опции ею воспользовались более 15 тысяч раз.

Драпятый добавил, что следующим шагом будет доставка номерных знаков по почте и предоставление возможности предприятиям производить номерные знаки установленного образца.

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