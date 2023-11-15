На польско-украинской границе скопилась 40-километровая очередь из фур

Главное: Уже больше недели проходит забастовка польских перевозчиков на польско-украинской границе. Очереди там составляют 40 км.

Детали: Очереди на въезд перед заблокированными пунктами пропуска на украинско-польской границе составляют 40 км. Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач во вторник, 14 ноября, во время онлайн-встречи с перевозчиками.

«Коллега из Министерства инфраструктуры Польши приехала на встречу 13 ноября на границе, я ее спросил, какая очередь там дальше, потому что, по информации, которая у меня есть, это примерно 35 километров. Она сказала, что около 40 километров очередь. То есть это такие официальные данные Министерства инфраструктуры Польши можно получить», — сказал он.

Задавая вопрос заместителю министра, первый вице-президент общественной организации Украинский транспортный союз Владимир Балин отметил, что ситуация с застрявшими на границе водителями серьезная — им не хватает воды, еды, нет санитарных условий, а некоторые автомобили не имеют горючего.

Деркач сообщил, что местные власти поставили несколько биотуалетов, которыми могут пользоваться водители, но едой и водой водителей не снабжают. Магазины, в которых они могут отовариться, расположены далеко, к тому же движение в направлении одного из магазинов закрыли полицейские, которые боятся столкновений между протестующими и украинскими водителями.

«Мы этот вопрос с воеводой вчера еще раз подняли. Он пообещал принять меры, чтобы предоставить необходимые гигиенические средства, в частности воду, еду нашим водителям», — заверил чиновник.

По словам замминистра, похоже, единственная возможность прекратить блокаду — отменить разрешение на проведение забастовки.

«Единственная возможность прекратить эту блокаду — это фактически решение польского правительства отменить разрешение на эту забастовку, просто убрать польских протестующих с дороги и открыть движение транспортных средств», — сказал он.

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