Дроны атаковали химзавод в Брянской области

Главное: В Брянской области неизвестные беспилотники атаковали химический завод. Российские пропагандисты рассказали, что в результате атаки крыша цеха была пробита в трех местах.

Детали: Беспилотник, начиненный взрывчаткой, якобы обнаружили в Брянской области в ночь на 14 ноября. Об этом сообщает провластный российский Telegram-канал Baza.

В соцсети заявили, что в селе Сельцо на территории Брянского химического завода нашли БПЛА самолетного типа, начиненного взрывчаткой.

«В цехе строящегося Брянского химического завода имени 50-летия СССР, расположенного в поселке Сельцо, был обнаружен неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом», — говорится в канале.

Telegram-канал отметил, что крыша цеха была пробита в трех местах. На место вызвали сотрудников спецслужб.

Российские пропагандисты традиционно заявили, что в результате падения беспилотника «пострадавших нет».

В Минобороны РФ заявили, что четыре «украинских» БПЛА уничтожены ночью над территорией Московской, Тамбовской и Брянской областей.

В тему: В Московской области утром раздались взрывы в районе завода-производителя «Кинжалов».