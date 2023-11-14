В Белом доме признали проблемы с помощью Украине

Главное: У США возникли проблемы с предоставление помощи Украине. Это признали в Белом доме.

Детали: В Белом доме признали имеющиеся проблемы с предоставление помощи Украине во время войны. Заявление сделал помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он посетовал, что отказ палаты представителей США утвердить запрос администрации о поддержке Киеву усложняет предоставление помощи нашей стране.

Было сказано: «Это уже влияет на нашу возможность передавать Украине то, что им нужно, и этот эффект будет только усиливаться».

Отмечается: «С каждой неделей задержки возможность США полностью финансировать передачу необходимого Украине становится сложнее. Для нас окно возможностей закрывается».

Кроме этого информируется, что США уже отправляют помощь Украине с оглядкой на то, когда палата представителей может утвердить запрос Белого дома.

В то же время чиновник не уточнил, когда, по его прогнозу, ранее согласованные средства на поддержку нашей страны закончатся.

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