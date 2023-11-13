Искусственный интеллект позволит делать анимацию «на коленке»

Главное: Искусственный интеллект снизит затраты на анимационные фильмы на 90% уже через 3 года.
Детали: Искусственный интеллект снизит стоимость кассовых анимационных фильмов на 90%, сообщил генеральный директор студии DreamWorks.
Главное: Искусственный интеллект снизит затраты на анимационные фильмы на 90% уже через 3 года.
Детали: Искусственный интеллект снизит стоимость кассовых анимационных фильмов на 90%, сообщил генеральный директор студии DreamWorks.
Блокировка Телеграм в Украине: реальна или нет?
Аниме-сериал «Терминатор» от Netflix скоро выйдет на телеэкраны
Бойцовский клуб в детском саду устроили американские воспитательницы
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Сергей Лысюк: украинский чемпион мира по кикбоксингу подорвался на мине, выполняя боевое задание
ЕС призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников
На Луганщине оккупанты начали принудительную мобилизацию, — Генштаб
Финляндия ввела еще один запрет по въезду из РФ
Илье Киве впаяли 14 лет тюрьмы с конфискацией имущества
Погода готовит украинцам новые козни
Илье Киве впаяли 14 лет тюрьмы с конфискацией имущества
В Минздраве рассказали, сколько штаммов коронавируса фиксируют в Украине и где заболеваемость выше
Россия готовится к зиме, но воздушный щит Украины крепче, чем в прошлом году, — Зеленский
Германия вдвое увеличит военную помощь Украине, — СМИ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 312 550 солдат
Китай скупает золото: готовится к войне или обвалу валют
Зеленский одобрил новые сроки военного положения
Украина получит еще один комплекс ПВО Patriot
Война в Украине закончится очень внезапно, — Ермак
В Крыму уничтожено два российских десантных катера, — ГУР
Война в Украине закончится очень внезапно, — Ермак
В Украине зафиксирован новый вид COVID с необычным симптомом
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В Винницкой области ухудшается ситуация с гепатитом А
Стали известны детали «секретного» документа Еврокомиссии по Украине
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 307 640 солдат
Зеленський намагається хоч би що зберегти владу і розглядає звільнення Залужного – екс-нардеп
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Страшная дилемма мобилизации по-украински
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Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?