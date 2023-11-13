Искусственный интеллект позволит делать анимацию «на коленке»

Главное: Искусственный интеллект снизит затраты на анимационные фильмы на 90% уже через 3 года.

Детали: Искусственный интеллект снизит стоимость кассовых анимационных фильмов на 90%, сообщил генеральный директор студии DreamWorks.

По его словам, в прошлом для создания анимационного шедевра требовалось 500 художников и годы работы.

Через 3 года, по его мнению, затраты не превысят и 10% от прежних сумм.