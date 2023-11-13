Сергей Лысюк: украинский чемпион мира по кикбоксингу подорвался на мине, выполняя боевое задание

Главное: Многократный победитель мировых и европейских чемпионатов по кикбоксингу Сергей Лысюк находится в реанимации. Он подорвался на мине в зоне боевых действий.

Детали: Украина продолжает терять спортсменов на войне с Россией. Стало известно, что многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Сергей Лысюк сейчас борется за жизнь.

Как сообщает ISKA Ukraine, уроженец Черниговщины подорвался на мине во время выполнения боевого задания на донецком направлении.

В результате трагедии заслуженный мастер спорта получил тяжелые травмы, спортсмену пришлось ампутировать ногу. В настоящее время он находится в реанимации в Днепре.

Родные и друзья попросили финансовую помощь у волонтеров и неравнодушных людей. За сутки удалось собрать более полумиллиона гривен на лечение.

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