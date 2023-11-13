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Новости > На Луганщине оккупанты начали принудительную мобилизацию, — Генштаб

На Луганщине оккупанты начали принудительную мобилизацию, — Генштаб

Агата Кловская
13.11.23 15:24
207
На Луганщине оккупанты начали принудительную мобилизацию, — Генштаб

Главное: Оккупанты начали принудительную мобилизацию в Луганской области. Граждане пытаются избежать мобилизации в армию страны-агрессора любыми способами — увольняются с работы, скрываются или уезжают в другие населенные пункты.

Детали: В городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят мобилизацию местных жителей в вооруженные силы РФ, сообщает Генштаб ВСУ.

«Мужчины города пытаются любыми способами избежать призыва на военную службу: увольняются с работы, скрываются, выезжают в другие населенные пункты. Мобилизованных граждан, которые не смогли уклониться от военной службы, отправляют для военной подготовки в Краснодарский край РФ», — говорится в сообщении.

9 ноября Центр национального сопротивления сообщил о скрытой мобилизации на временно оккупированных территориях юга Украины. Сначала оккупанты заставляют украинцев получить паспорт страны-агрессора России, а затем выдают повестки. В октябре ЦНС рассказывал о мобилизации в захваченных россиянами населенных пунктах Запорожской области.

В тему: В Крыму оккупанты массово раздают повестки в людных местах.

Тэги: общество, Луганская область, мобилизация, оккупанты, новости Украины, война в Украине

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