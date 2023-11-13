Илье Киве впаяли 14 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Главное: Суд во Львове вынес приговор экс-нардепу Илье Киве. Обвиняемый в государственной измене бывший народный депутат приговорен к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Детали: Лычаковский суд Львова вынес обвинительный приговор по делу бывшего народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы. Его приговорили к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщил Лычаковский районный суд Львова.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовных правонарушений по следующим статьям:

— публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации (ч.3 ст.109 УКУ),

— государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству помощи в проведении взрывной деятельности против Украины (ч.1 ст.111 УКУ),

— публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, совершенное лицом, являющимся представителем власти (ч.2 ст. 436-1 УКУ),

— публичные призывы к агрессивной войне (ст.436 УК).

Разбирательство уголовного производства осуществлялось в форме специального судебного производства при отсутствии обвиняемого (in absentia), поскольку последний объявлен в международный розыск, однако скрывается от органов следствия и суда на территории РФ.

Приговор суда пока еще не вступил в силу и в течение тридцати дней со дня провозглашения его можно обжаловать во Львовском апелляционном суде.

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