Погода готовит украинцам новые козни

Главное: В Украине ухудшается погода. Пойдет снег.

Детали: Погода в Украине ухудшается. В Гидрометцентре поведали, каких козней ждать от небесной канцелярии.

Синоптики говорят, что ночью во вторник ночью, 14 ноября, в западных областях нашей страны пройдет дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории Украины должно быть без осадков. При этом днем в Украине дожди, в южной части местами.

Ночью и утром на юго-востоке страны местами прогнозируется туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 метров в секунду, днем в западных областях местами порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью будет от 0 до 5 тепла. Днем плюс 4-9. В западных и южных областях 8-13 тепла, на крайнем юге до плюс 15. В Карпатах повалит мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью и днем от 3 мороза до 2 тепла.

Что касается Киева, то завтра ночью будет без осадков, а днем ожидается дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 метров в секунду. Ночью плюс 2-4, а днем 6-8 тепла.

В среду, 15 ноября, как говорят специалисты по погодным условиям, временами возможен небольшой, днем в южной части страны умеренный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Ночью будет 3-8 тепла, а днем плюс 7-12. В южной части страны ночью 6-11 тепла, днем плюс 9-14, в Крыму прогреется до 16 тепла. В Карпатах пройдет умеренный мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью и днем от 3 мороза до 2 тепла.

В Киеве послезавтра временами прогнозируется небольшой дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 4-6, а днем 8-10 тепла.

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