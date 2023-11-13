Пьяный водитель устроил кровавое ДТП во Львовской области

Главное: Во Львовской области произошло кровавое ДТП. Виноват пьяный водитель.

Детали: В селе Чижиков (Львовская область) произошло кровавое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Инцидент произошел на трассе Тернополь-Львов вечером воскресенья, 12 ноября.

Информируется, 38-летний водитель Mercedes Е220 из Львова не справился с управлением, после чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Great Wall Hover, которым управлял 58-летний житель Волынской области, и автомобилем Skoda Oktavia под управлением 37-летнего жителя Золочева.

Выяснилось, что водитель, который спровоцировал аварию, управлял авто в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадали водитель Skoda Oktavia и его пассажиры: пятилетний мальчик, десятилетняя девочка и 31-летняя женщина (все жители Золочева). Они были госпитализированы.

Нетрезвого водителя задержали. Теперь ему светит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

В тему: Жуткое ДТП в Николаевской области оборвало человеческие жизни.