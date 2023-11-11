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Новости > Тигрюля пострадала из-за ракетного удара по Киеву

Тигрюля пострадала из-за ракетного удара по Киеву

Агата Кловская
11.11.23 18:22
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Тигрюля пострадала из-за ракетного удара по Киеву

Главное: Тигрица Тигрюля из «Центра спасения диких животных» (находится в селе Чубинское) пострадала из-за утреннего ракетного удара по Киевщине.

Детали: В Киеве из-за утреннего ракетного удара пострадала тигрица. Об этом сообщает «Центр спасения диких животных».

«После утренних взрывов рядом с нами сильно пострадала Тигрюля. Она от шока ударилась о решетку, упала и до сих пор не может подняться», — сообщили волонтеры.
 
Тигрица получила противовоспалительную и обезболивающую терапию и, очевидно, травмировала задние конечности или позвоночник. Сейчас животное обследуют врачи.
 
Отметим, что центр находится в селе Чубинское, расположенном между Борисполем и Киевом. Ранее мониторинговые паблики сообщали, что утренний прилет был в районе Борисполя, но власти официально этого не подтверждали.
 

Тэги: Киев, Тигрюля

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