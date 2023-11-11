Китай скупает золото: готовится к войне или обвалу валют

Главное: Мировые аудиторы заявили, что Китай активно скупает золото. Как перед войной или всемирным обвалом валют.

Детали: Эксперты Military Time, изучая мировой рынок в условиях финансово-политической турбулентности, выявили интересный факт. Китай (будучи и так в топ-3 покупателей золота) усилил скупку драгоценного металла — его «лихорадочно» (и даже на грани ценового порога) скупают нанятые Пекином частные компании, не брезгуя полулегальными продавцами. При этом Китай не оставляет золото на хранении в третьих странах, а максимально вывозит его в себе.

«Китай скупает «золото, золото, золото», словно он решил вычерпать «золотой океан» — делятся с MT швейцарские аудиторы, добавляя — «часто представители (Китая) берут кредиты под золото, с таким обеспечением их дают все. И на эти деньги снова скупают золото».

По данным расследователей КНР, вероятно, имеет около 30 000 тонн золота — однако, не показывает его в золотовалютном запасе, а держит госзолото в собственности и управлении коммерческих структур.

Эксперты предполагают:

— Либо в Пекине знают (а может и договорились в рамках ШОС, БРИКС+) о скором обвале ведущих мировых валют или переформатироании валютного рынка планеты.

— Либо Китай готовится «к силовому решению тайваньского вопроса и жесточайшим в истории Земли санкциям за него».

— Либо КНР ожидает крупной региональной или нескольких крупных войн, во время которых золото является универсальным платежным средством и максимально твердыми рыночными гарантиями.