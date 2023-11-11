Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Чабер: приправа, которую очень ценят кулинары

Чабер: приправа, которую очень ценят кулинары

Агата Кловская
11.11.23 10:30
103
Чабер: приправа, которую очень ценят кулинары

В мире разнообразных приправ и специй одной из недооцененных звезд является чабер. Эта ароматическая трава с ярким вкусом отлично сочетается с различными блюдами, добавляя им утонченность и неповторимый аромат. Давайте подробнее рассмотрим, что такое чабер и как использовать его в кулинарии в виде приправы.

Происхождение и описание

Чабер, научное название которого Satureja hortensis, является родственником майорана и тимьяна. Имея тонкие, зеленые листья и нежный вкус, чабер стал незаменимым компонентом в кулинарном искусстве различных культур.

Аромат и вкус

Основной секрет чабера заключается в его сложном аромате и вкусе. Эта трава обладает легким цветочным ароматом с намеком на мятные ноты. Вкус чабера варьирует от свежего и слегка сладкого до легкого острого оттенка.

Кулинарные применения

Специализированные блюда. Чабер идеально сочетается с блюдами из рыбы, морепродуктов и картошки. Его можно добавлять в супы, салаты и соусы для придания им дополнительной глубины вкуса.

Маринады. Трава прекрасно работает в маринадах, придавая мясу и рыбе уникальный вкус и аромат.

Замена соли. Чабер может служить великолепной заменой соли, особенно при приготовлении диетических блюд. Он добавляет пикантность без лишнего натрия.

Полезные свойства

Антимикробный эффект. Чабер обладает антимикробными свойствами, что делает его полезным для укрепления иммунитета.
Пищеварение: Активные компоненты чабера могут помочь улучшить пищеварение и уменьшить вздутие.

Антиоксиданты. Трава является источником антиоксидантов, помогающих защищать клетки от свободных радикалов.

Выращивание и хранение

Чабер легко выращивать как в горшках, так и в открытом грунте. Он предпочитает солнечные места и хорошо дренированный почвенный состав. Листья можно срывать при необходимости, а также сушить для последующего использования.

Вывод

Приплава чабер — это настоящее сокровище в мире кулинарии. Его уникальный аромат и вкус придают блюдам изысканность, делая эту траву незаменимой в кулинарном арсенале. Экспериментируйте с чабером в своей кухне, чтобы обогатить вкусовой опыт и открыть новые гастрономические горизонты.

Тэги: чабер

Комментарии

Статьи

10.11.23 14:43

ТОП-6 сериалов для подростков, помогающих им взрослеть

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Блокировка Телеграм в Украине: реальна или нет?
10.11.23 14:56

Блокировка Телеграм в Украине: реальна или нет?

Автор: Александр Панько

Все новости
Главное
Популярное
11.11.23 10:13

Самые эффективные мочегонные травы: список

11.11.23 10:05

Черный тмин: польза для человеческого организма

11.11.23 09:42

Светящаяся обезьяна, которую создали китайцы, прожила лишь 10 дней

11.11.23 09:35

Джаред Лето забрался на небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг

11.11.23 09:22

Монобанк тоже блокирует карты украинцев, которые продают криптовалюту, - соцсети

10.11.23 20:10

Что лечит корень хрена?

10.11.23 19:55

Какие болезни лечит уринотерапия?

10.11.23 19:32

Сироп подорожника: при каком кашле его использовать

10.11.23 19:26

Стевия вызывает рак?

10.11.23 16:16

Зеленский одобрил новые сроки военного положения

10.11.23 15:27

Украина получит еще один комплекс ПВО Patriot

10.11.23 13:53

Война в Украине закончится очень внезапно, — Ермак

10.11.23 11:18

В Крыму уничтожено два российских десантных катера, — ГУР

10.11.23 10:14

Ночью в Крыму гремели взрывы. Повреждена нефтебаза и казарма, — соцсети

10.11.23 09:47

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 309 520 солдат

09.11.23 15:26

Верховная Рада приняла госбюджет на 2024 год

09.11.23 13:22

Рада уволила Гутцайта с должности министра молодежи и спорта

09.11.23 11:48

Данилов сказал, от чего зависит окончание войны в 2024 году

09.11.23 10:25

ХАМАС потерял контроль над севером Газы

07.11.23 16:53

В Украине зафиксирован новый вид COVID с необычным симптомом

06.11.23 16:36

В Минздраве отрицают эпидемию гепатита А

06.11.23 13:38

Гепатит А на Запорожье: Вспышки пока что нет

06.11.23 14:37

Экономика России заплатит более высокую цену за продолжение войны, — британская разведка

06.11.23 10:31

В Бразилии нашли тонны марихуаны… среди свиней

06.11.23 09:54

На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря

07.11.23 13:39

В Винницкой области ухудшается ситуация с гепатитом А

06.11.23 09:10

Трамп может приехать в Украину – с ним хочет поговорить Зеленский

07.11.23 14:19

Стали известны детали «секретного» документа Еврокомиссии по Украине

06.11.23 12:24

В Украине запустили серийное производство улучшенного аналога «шахедов»

Фото и Видео
Светящаяся обезьяна, которую создали китайцы, прожила лишь 10 дней
Светящаяся обезьяна, которую создали китайцы, прожила лишь 10 дней
Светящаяся обезьяна, которую создали китайцы, прожила лишь 10 дней
Светящаяся обезьяна, которую создали китайцы, прожила лишь 10 дней
B-21 Raider: в США взлетел новейший стелс - носитель ядерного оружия
B-21 Raider: в США взлетел новейший стелс - носитель ядерного оружия
Джаред Лето: появилось видео, как артист вскарабкался на небоскреб в США
Джаред Лето: появилось видео, как артист вскарабкался на небоскреб в США
В Полтавской области произошло эпичное ДТП: появилось видео с места ЧП
В Полтавской области произошло эпичное ДТП: появилось видео с места ЧП
Под Москвой обрушился мост вместе с автомобилем
Под Москвой обрушился мост вместе с автомобилем
Вампирский вирус обнаружили в США
Вампирский вирус обнаружили в США
В Крыму уничтожено два российских десантных катера, — ГУР
В Крыму уничтожено два российских десантных катера, — ГУР
Головоломка 2 (2024): дата выхода и тизер продолжения суперпопулярного мультфильма Pixar
Головоломка 2 (2024): дата выхода и тизер продолжения суперпопулярного мультфильма Pixar
Найден самый высокий бык в мире
Найден самый высокий бык в мире
Bleu Royal: самый крупный голубой бриллиант продали за бешенные деньги
Bleu Royal: самый крупный голубой бриллиант продали за бешенные деньги
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.