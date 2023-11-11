Главное: Актер Джаред Лето залез на небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг. В рекламных целях.
Детали: 51-летний музыкант и актер Джаред Лето забрался на небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг. Всё ради промо нового тура группы 30 Second To Mars.
Главное: Актер Джаред Лето залез на небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг. В рекламных целях.
Детали: 51-летний музыкант и актер Джаред Лето забрался на небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг. Всё ради промо нового тура группы 30 Second To Mars.
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