Монобанк тоже блокирует карты украинцев, которые продают криптовалюту, - соцсети

Блокировка Телеграм в Украине: реальна или нет?
Зеленский одобрил новые сроки военного положения
Украина получит еще один комплекс ПВО Patriot
Война в Украине закончится очень внезапно, — Ермак
В Крыму уничтожено два российских десантных катера, — ГУР
Ночью в Крыму гремели взрывы. Повреждена нефтебаза и казарма, — соцсети
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 309 520 солдат
Верховная Рада приняла госбюджет на 2024 год
Рада уволила Гутцайта с должности министра молодежи и спорта
Данилов сказал, от чего зависит окончание войны в 2024 году
ХАМАС потерял контроль над севером Газы