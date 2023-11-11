Монобанк тоже блокирует карты украинцев, которые продают криптовалюту, - соцсети

Сироп подорожника: при каком кашле его использовать

Данилов сказал, от чего зависит окончание войны в 2024 году

Рада уволила Гутцайта с должности министра молодежи и спорта

Верховная Рада приняла госбюджет на 2024 год

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 309 520 солдат

Ночью в Крыму гремели взрывы. Повреждена нефтебаза и казарма, — соцсети

В Крыму уничтожено два российских десантных катера, — ГУР

Война в Украине закончится очень внезапно, — Ермак

Украина получит еще один комплекс ПВО Patriot

07.11.23 16:53

В Украине зафиксирован новый вид COVID с необычным симптомом

06.11.23 16:36

В Минздраве отрицают эпидемию гепатита А

06.11.23 13:38

Гепатит А на Запорожье: Вспышки пока что нет

06.11.23 14:37

Экономика России заплатит более высокую цену за продолжение войны, — британская разведка

06.11.23 10:31

В Бразилии нашли тонны марихуаны… среди свиней

06.11.23 09:54

На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря

07.11.23 13:39

В Винницкой области ухудшается ситуация с гепатитом А

06.11.23 09:10

Трамп может приехать в Украину – с ним хочет поговорить Зеленский

07.11.23 14:19

Стали известны детали «секретного» документа Еврокомиссии по Украине

06.11.23 12:24

В Украине запустили серийное производство улучшенного аналога «шахедов»