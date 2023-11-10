Приват блокирует карты украинцев, которые продают криптовалюту, - СМИ

Главное: Приватбанк начал блокировать счета украинцев, которых заподозрили в покупке-продаже криптовалют. При этом Приватбанк не проводил клиентских рассылок и разъяснений по этому поводу.

Детали: Банк Приват начал блокировать и принудительно закрывать счета украинцев, которых заподозрили в покупке-продаже криптовалют. Об этом неофициально сообщили в самом банке, а также подтвердили клиенты в своих жалобах на финансовых сайтах.

Люди не понимают, за что их наказывают, сообщая, что ранее уже покупали крипту с приватовских карточек и все проходило успешно, пишет Политика страны.

«Работаю с банком больше 20 лет почти с создания банка, никаких особых проблем с банком не было. В этом месяце сделал много операций обмена с криптовалютой по П2П системе на бирже Байбит, и банк отказал мне в дальнейшем обслуживании и предложил вернуть средства. Но я ничего не законного не сделал», — заявил один из клиентов Приватбанка.

«Получил платеж по аффилейт программе Aliexpress в долларах чуть меньше сотни, перевел 40$ на электронный кошелек Zenli, может это нарушение? В гривнах получал несколько переводов на небольшие суммы за продажу цифровых товаров, хотя бы объяснили, в чем проблема? И я бы этого просто не делал, зачем сразу блокировать аккаунт?» — недоумевает клиент Приватбанка Игорь.

Приватбанк не проводил клиентских рассылок и разъяснений по оплатам криптовалют. В банке неофициально признают, что до недавних пор их клиенты беспрепятственно оплачивали со своих счетов криптовалюты, и решение о блокировках принято в последние недели. Мотив - требования финмониторинга.

«Согласно закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» банк обязан обеспечивать выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу, к началу и в процессе их проведения», — говорится в официальном комментарии Приватбанка по факту закрытия счета.

Справка: Пока в Украине не произошла легализация криптовалют. 17 февраля 2022 года, Верховная Рада приняла закон «О виртуальных активах», а президент подписал его в марте. Однако реально он не действует: в принятом документе говорится, что он заработает после принятия изменений в Налоговый кодекс. Соотвествующий законопроект уже внесен в Раду, но еще не проголосован.