Зеленский одобрил новые сроки военного положения

Главное: Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток. Теперь они будут действовать, по меньшей мере, до 14 февраля 2024 года.

Детали: В Украине продлили всеобщую мобилизацию и военное положение. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие законы, сообщается на сайте Верховной Рады в четверг, 9 ноября.

В частности, подписан закон № 10211 о продлении военного положения, а также закон № 10212 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации. Соответствующие законопроекты Верховная Рада приняла 8 ноября.

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток. Теперь они будут действовать по меньшей мере до 14 февраля 2024 года.

Это уже девятое продление срока военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.

В тему: Верховная Рада приняла законопроекты о продлении срока действия военного положения и срока проведения общей мобилизации в Украине еще на 90 дней.