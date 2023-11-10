Израиль усилит наземную операцию в Газе

Главное: Силы Израиля усилят наземную операцию в городе Газа. ЦАХАЛ будет добираться до все новых опорных пунктов ХАМАС.

Детали: Израиль будет продолжать углублять свои наземные операции в городе Газа. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает The Times of Israel.

«Мы будем добираться до все новых и новых опорных пунктов ХАМАС», — заявил он.

По его словам, жители сектора Газа, пользующиеся гуманитарным маршрутом, чтобы отправиться на юг, «видят, что ХАМАС потерял контроль» над северной частью Газы, и юг стал более безопасным.

Несмотря на относительное снижение числа ракетных обстрелов Израиля из Газы, он призывает общественность не успокаиваться.

В ответ на заявления ХАМАСа о том, что десятки бронемашин ЦАХАЛа были выведены из строя, Хагари заявил, что их готовность составляет 90%, машины ремонтируются в полевых условиях или доставляются в Израиль для более серьезного ремонта.

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