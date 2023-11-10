Украина получит еще один комплекс ПВО Patriot

Главное: В скором времени Силы обороны и Воздушные Силы ВСУ получат на вооружение новый комплекс ПВО Patriot. По словам Игната, это будет уже третий дивизион.

Детали: Германия объявила, что передаст на вооружение Украину еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом в эфире Новости.LIVE заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Он также объяснил, почему в Украине не уточняют, когда именно комплекс поступит на вооружение.

«У нас есть информация, что у нас есть два дивизиона Patriot сегодня на боевом дежурстве. В настоящее время было объявлено, что Германия будет предоставлять еще один комплекс. Поэтому, безусловно, Patriot, как и крылатых ракет много не бывает», — сообщил Игнат.

О том, что Украина вскоре получит новый комплекс, сообщил и глава ОП Андрей Ермак. Он в собственном телеграм-канале написал: «Защита нашего неба будет становиться сильнее. И это хорошие новости».

В тему: Германия еще больше усилила украинскую ПВО.