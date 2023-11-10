Более 200 украинцев уже эвакуированы из Газы, — Зеленский

Главное: Владимир Зеленский заявил, что из Газы уже эвакуировали более 200 украинцев. Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, заверил президент.

Детали: За минувшие сутки и ночью Украина эвакуировала из сектора Газа еще 160 граждан, а также 9 граждан Молдовы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 10 ноября.

«На этой неделе спасены уже 203 украинских гражданина. Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, где бы он ни был», — добавил глава государства.

В тему: Из Газы успешно эвакуировали еще одну группу украинцев.