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Новости > Война находится в точке невозврата, — Офис президента

Война находится в точке невозврата, — Офис президента

Агата Кловская
10.11.23 14:27
117
Война находится в точке невозврата, — Офис президента

Главное: У Зеленского рассказали, к чему готовиться в 2024 году. По словам Михаила Подоляка, война находится в точке невозврата.

Детали: Война в Украине находится в точке невозврата. В то же время у Украины есть четкое понимание того, как будет развиваться ситуация в 2024 году и что нужно, чтобы победить. Об этом в интервью DW заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

«Война находится в точке невозврата. Поэтому у нас на 24-й год, ну и на конец 23-го абсолютно четкое понимание, что нужно», — констатировал он.

Подоляк перечислил основные пункты, необходимые Украине для победы. А именно:

— первое — несколько скорректировать тактику из тех ресурсов, которые Россия использует;

— второе — несколько скорректировать стратегию с учетом оставшихся доминантных преимуществ, которые есть в России, чтобы эти преимущества были ликвидированы;

— третье — инвестиции в те производства, которые необходимо резко развивать, чтобы получить технологическое преимущество;

— четвертое — резкое повышение давления за счет самого технологического компонента этой войны на той или иные военные порядки России.

По словам Подоляка, Россия прекрасно понимает, что если она потерпит поражение, обрушит линию фронта, то ее элита перестанет существовать, ну и, собственно, перестанет существовать Россия.

«Имеется в виду не в географическом, а в политическом виде. У них будут те же процессы, что были в 1991 году, но только с большими взаимными внутренними претензиями. Потому что им предлагали модель одну, получили другую, заплатили за эту высокую цену, и безрезультатно», — отметил советник главы ОП.

«У нас то же самое: если мы не дожимаем по линии фронта, не обеспечиваем поражение России, то война замораживается, а украинское государство, его субъектность будет постоянно находиться под внешним давлением», — констатировал Подоляк.

По его мнению, учитывая, что Россия вкладывает большие ресурсы в постоянные теракты, в постоянные внутренние политические конфликты, Украина «в принципе будет иметь несостоятельное внутреннее политическое пространство».

В тему: Андрей Ермак заявил, что война в Украине закончится очень внезапно.

Тэги: общество, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, война в Украине

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