Война в Украине закончится очень внезапно, — Ермак

Главное: Андрей Ермак предположил, сколько еще продлится война в Украине. 70 метров из 100 мы уже пробежали.

Детали: Пока неизвестно, когда закончится война в Украине с российскими захватчиками, однако, если сравнивать с забегом на 100 метров 70 метров, наши Вооруженные силы уже преодолели. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак отметил, что пока никто не знает, когда закончится война. Однако, по его словам, она условно закончится очень внезапно.

«И именно для этого все делается. Много факторов, которые влияют на это. Но все же если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми», — сказал руководитель Офиса президента.

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