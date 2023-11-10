Главное: Виктор Орбан уверяет, что в начале войны Украина была готова подписать мирный договор с Россией. Однако этому якобы помешали США.

Детали: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал громкое заявление по поводу войны в Украине. Произошло это в эфире радио Kossuth.

Политик поведал, что еще в марте 2022-го года Украина была готова подписать мирный договор с Россией, однако против этого якобы выступили США.

Было сказано: «Мы тоже знаем из разных отчетов и разведывательных источников, что действительно в 2022-м году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое, как говорят дипломатическое слухи, украинцы не подписали по указанию США».

Он сообщил: «В дипломатической среде хорошо известно то, что ранее озвучил экс-канцлер Германии Герхард Шредер, который заявил, что мирное соглашение Москвы и Киева не состоялось из-за давления со стороны Вашингтона».

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