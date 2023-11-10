В одной из областей Украины продолжает свирепствовать гепатит А

Главное: Гепатит А свирепствует в Винницкой области. Заразились уже 311 человек.

Детали: В Винницкой области продолжает ухудшаться ситуация с гепатитом А. О ситуации на пятницу, 10 ноября, сообщает местный Центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Были выявлено еще шесть случаев заразы.

Всего в регионе заболели уже 311 человек.

Сообщается, лабораторно был подтвержден 261 случай, 194 человека выписали, в том числе 34 ребенка, 37 человек находятся на стационарном лечении.

Сейчас загруженность коек, отведенных для больных с вирусным гепатитом А, составляет 12,6%.

Кроме этого, в образовательных учреждениях Винницы обучение продолжается в дистанционном формате.

Резюмируется, что единичные случаи заболевания зарегистрировали в Могилеве-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине.

В тему: В Минздраве отрицают эпидемию гепатита А.