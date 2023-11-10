Александру Усику бросил вызов дерзкий китаец

Главное: Китайский боксер Чжан Чжилей заявил, что хочет драться за полноценный пояс с украинцем Александром Усиком. Также китаец заявил, что Усик еще не доказал свою состоятельность в хевивейте.

Детали: Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 КО) признался, что хотел бы провести на родине бой против обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 KO).

«Китаю нужен этот бой. Не только мне, но и всей стране нужно спортивное событие высокого уровня, такой профессиональный боксерский поединок. Это будет гордостью для Китая. Моя страна будет в восторге, если Усик захочет драться в Китае», — сказал 40-летний Чжан Чжилей.

Также китаец заявил, что Усик еще не доказал свою состоятельность в хевивейте.

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