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Новости > Міністр юстиції покриває свого заступника, який побудував корупційну сітку у регіональних управліннях Міністерства, - ЗМІ

Міністр юстиції покриває свого заступника, який побудував корупційну сітку у регіональних управліннях Міністерства, - ЗМІ

Автор: «Фраза»
09.11.23 22:02
240
Міністр юстиції покриває свого заступника, який побудував корупційну сітку у регіональних управліннях Міністерства, - ЗМІ

Більше ніж місяць медіа-ресурсами поширюються подробиці чергового скандалу у Мін’юсті. ЗМІ повідомили про те, що заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко покриває свого підлеглого Сергія Розумного, пише видання From.UA.

Також видання зазначає: «Як пишуть у медіа, директора Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Сергія Розумного викрили на незаконному перетині державного кордону після початку повномасштабного вторгнення, наявності щонайменше шести незадекларованих іномарок та постійних подорожей великої родини Розумного у різні країни світу. Поряд з цим, розголос у засобах масової інформації ніяк не вплинув ані на певних посадових осіб Мін’юсту, ані на діяльність Міністерства в цілому — жодної реакції від його керівництва та кадрових змін не було. Все це наводить на думку, як пишуть медіа, про прикриття Денисом Малюською вищезгаданих підлеглих, надмірного «близького» зв’язку між ними та очолення міністром цієї корупційної мережі.


Нагадаємо, що місяць тому журналістський контроль не пройшов Сергій Розумний — директор Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, який у системі виконавчої служби перебував близько 13 років,- зокрема з 2002 до 2005 року був державним виконавцем, з 2005 по 2010 роки перебував на керівних посадах в територіальних підрозділах державної виконавчої служби Мін’юсту, а з 2010 по 2015 роки був начальником управління Державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Харківській області.

Так, у соціальних мережах знайдено докази його неодноразового перебування за кордоном разом з сім’єю після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. На особистій сторінці у соціальній мережі Instagram дружина Розумного — Вікторія Розумна виклала безліч світлин з сімейного відпочинку разом з чоловіком у люксових готелях Франції, Італії та Німеччини після 24 лютого 2022. Не відповідають доходам держслужбовця Розумного постійні подорожі на Мальдіви та ОАЕ всієї його великої родини, що складається з дружини та 5 дітей, й до повномасштабного вторгнення. Крім того, на своїй сторінці Вікторія Розумна охоче ділиться фотографіями щонайменше 6 розкішних автівок, зокрема марки Bentley, Acura, Mersedes, Range Rover, Mersedes gelandewagen та Toyota, відомості про яких відсутні у декларації її чоловіка.


Журналісти приходять до висновку: доки тисячі українців кожного дня віддають своє життя заради захисту нашої Батьківщини, «еліта» виконавчої служби та експертних установ подорожує світом, відпочиваючи у найкращих його готелях та купляє автомобілі класу люкс, а профільний заступник міністра Гайченко та міністр юстиції закривають на це очі.

Нагадаємо: Андрій Гайченко є вихідцем із юридичної фірми ’Integrites’, з якою пов’язані люди, чий прихід до Мін’юсту після Майдану припав на розквіт рейдерства в країні. Так, першим заступником міністра у 2015 році стала Наталія Бернацька — дружина старшого партнера ’Integrites’ Руслана Бернацького. А заступником міністра (пізніше — першим заступником) стала Олена Сукманова, яка у 2013-2014 роках керувала судовою практикою ’Integrites’, як і сам Гайченко.

За інформацією видання tverezo.info, саме Андрій Гайченко є організатором схеми зі стягнення 250 мільйонів доларів із «ПриватБанку» на користь Суркісів через суд та виконавчу службу».

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