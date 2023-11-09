В ГУР рассказали, сколько у Путина двойников

Главное: В украинской разведке заявили, что Путин может иметь, по меньшей мере, трех двойников. Наличие двойников у диктатора свидетельствует о том, что кремлевский режим не устойчив, а также о страхе самого Путина.

Детали: Российский диктатор Владимир Путин может иметь по меньшей мере трех двойников. Это свидетельствует о страхе и слабости кремлевского режима. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Это не вероятность, это факт (наличие у Путина двойников). Что касается информации из анонимных Telegram-каналов, что он умер, к сожалению, эта новость окончательно не подтвердилась. Но касательно двойников — да, такая технология в Кремле используется», — сказал он.

На вопрос о том, сколько двойников может иметь диктатор Путин, Юсов ответил: «Это могут быть варианты, но о трех можем говорить».

Разведчик считает, что наличие двойников у диктатора свидетельствует о том, что кремлевский режим не устойчив, а также о страхе самого Путина.

«Это значит для режима в целом не только для Украины, а для восприятия в мире, что этот режим не устойчив. Что речь идет не о каком-то сильном, влиятельном, уверенном в себе политике, а о технологии — некий образ „Большого брата“, который смотрит на тебя... Говорит о страхе Кремля, что их конструкция — это карточный дом, который держится на образе Путина как диктатора», — объяснил Юсов.

В тему: Двойник Путина: миф или реальность.